Форвард «Басконии» Шенгелия признан самым ценным игроком марта баскетбольной Евролиги

Грузинский форвард испанской "Басконии" Торнике Шенгелия признан самым ценным игроком марта регулярного чемпионата Евролиги, сообщается на официальном сайте баскетбольного турнира.

"Баскония" одержала победы во всех шести матчах марта, что позволило испанской команде выйти в плей-офф Евролиги. Были обыграны подмосковные "Химки", испанские "Валенсия" и "Барселона", литовский "Жальгирис", немецкий "Бамберг" и израильский "Маккаби".

В марте 26-летний баскетболист в среднем набирал 10,8 очка, 6,6 подбора и 2,8 передачи. Реализация двухочковых бросков составила 60%, трехочковых — 66,6%.