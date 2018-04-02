Ещё
Шенгелия признан самым ценным игроком марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Форвард «Басконии» Шенгелия признан самым ценным игроком марта баскетбольной Евролиги 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Грузинский форвард испанской "Басконии" Торнике Шенгелия признан самым ценным игроком марта регулярного чемпионата Евролиги, сообщается на официальном сайте баскетбольного турнира.
"Баскония" одержала победы во всех шести матчах марта, что позволило испанской команде выйти в плей-офф Евролиги. Были обыграны подмосковные "Химки", испанские "Валенсия" и "Барселона", литовский "Жальгирис", немецкий "Бамберг" и израильский "Маккаби".
В марте 26-летний баскетболист в среднем набирал 10,8 очка, 6,6 подбора и 2,8 передачи. Реализация двухочковых бросков составила 60%, трехочковых — 66,6%.
Р-Спорт: последние новости
"Хьюстон" обыграл "Нью-Орлеан" и установил рекорд клуба по победам в "регулярке" НБА Карпин считает, что ФК "Ростов" заслужил ничью в матче чемпионата России с ЦСКА Баскетболист "Лайкерс" Айзея Томас отправился в Нью-Йорк для лечения травмы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку8
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ41
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети18
Спицов встал на защиту норвежских лыжников
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение