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Оладипо и Лиллард — игроки недели в НБА
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Оладипо и Лиллард — игроки недели в НБА 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Индианы Пэйсерс» Виктор Оладипо и разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признаны лучшими игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба лиги.
«Индиана» одержала три победы в трёх матчах на прошлой неделе, Виктор Оладипо в среднем набирал 26 очков, и отдавал 6,7 передачи.
«Портленд» одержал три победы в четырёх матчах, Лиллард в среднем набирал 28,3 очка, отдавал 8,7 передачи и совершал 6,3 подбора за матч.
«Индиана» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Портленд» идёт на третьем месте на Западе.
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