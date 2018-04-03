Оладипо и Лиллард — игроки недели в НБА

«Индиана» одержала три победы в трёх матчах на прошлой неделе, Виктор Оладипо в среднем набирал 26 очков, и отдавал 6,7 передачи.

«Портленд» одержал три победы в четырёх матчах, Лиллард в среднем набирал 28,3 очка, отдавал 8,7 передачи и совершал 6,3 подбора за матч.

«Индиана» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Портленд» идёт на третьем месте на Западе.