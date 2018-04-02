Обзор недели НБА

Рэй Аллен написал книгу и вошёл в Зал славы, Милош Теодосич вырастил глаза на затылке, команды бьют рекорд по трёхам — обзор недели НБА.

Не в его доме

На прошлой неделе Дуэйн Уэйд и Леброн Джеймс снова встретились. К ним, естественно, было приковано особое внимание — закадычные друзья любят устраивать шоу, и неважно, играют они в одной команде или в разных.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» НБА. Шутят, что Джеймс рассказал Уэйду о скором возвращении в Майами и попросил приготовить для него майку с шестым номером на спине.

Но на самом деле это всё, конечно, шутки. Что не шутки, так это блокшот Флэша Королю. Дуэйн ясным языком объяснил, где заканчивается королевство и начинается его, Уэйда, территория.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» НБА. Леброн так расстроился, что в следующей домашнем матче решил не мелочиться и бить рекорды. Например, обогнал Майкла Джордана по количеству матчей подряд с 10+ очками — Джеймс не набирал меньше 10 очков с 2007 года. С 2007 года, чёрт возьми! Здесь идеально подошёл бы мем плачущего Его Воздушества, но вместо него лучше посмотреть на радующегося Джастина Тимберлейка — певец поблагодарил Кливленд за приём и поздравил Джеймса с очередным достижением.

Кемба Уокер и все-все-все Разыгрывающий «Хорнетс» Кемба Уокер на этой неделе был в ударе и обновил сразу три рекорда клуба. Первый — забил 44 штрафных подряд. Предыдущее достижение — 43 штрафных — было закреплено сразу за четырьмя игроками, одним из которых в прошлом сезоне стал и Уокер. Теперь он — единоличный рекордсмен.

Следующий рекорд — по количеству штрафных. У Джеральда Уоллеса было 1998, Уокер преобразил это достижение в том же матче, в котором забил 44-й штрафной подряд.

Знаете, что ещё сделал Кемба в той игре? Вышел на первое место по результативности в истории «Хорнетс». Дуайт Ховард считает, что это только начало, а Уокер больше чем игрок или партнёр по команде, ведь он делает лучше всех вокруг себя.

Вероятно, не последнюю роль Кемба сыграл в том, как быстро сам Ховард движется вверх по списку лучших подбирающих игроков в истории НБА. Он уже на 15-м месте, до Шакила О'Нила рукой подать.

НБА наслаждается тем, как парни вроде Стива Карри изменили игру. В прошлом году все команды суммарно забросили 23 748 трёхочковых. В этом сезоне уже 23 821, а ведь «регулярка» ещё не окончена.

Здесь первопроходцами выступил «Хьюстон». «Ракеты» забросили 1182 трёхи и побили собственный же прошлогодний рекорд по количеству дальних попаданий за регулярный чемпионат. И это ещё не всё — они уже точно первые в «регулярке» и будут иметь преимущество домашней площадки вплоть до финала, если туда дойдут.

Мотивация

Стив Нэш и Рэй Аллен, Джейсон Кидд Грант Хилл войдут в Зал славы НБА. Ярче других на эту тему получилось высказаться у Аллена — это не удивительно, ведь он теперь писатель. Его книгу уже можно купить в США или на Amazon.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Рэя Аллена. Воистину английский стоило бы выучить хотя бы ради того, чтобы прочитать полные теплоты слова Рэя. Конец его монолога — прекрасная мотивация для всех и каждого: «Скучные старые привычки, которые ты каждый день повторяешь, в итоге не проходят зря». Возможно, примерно по такому принципу живёт и Джеральд Грин из «Рокетс». Он попал решающую трёху в матче, в котором впервые за весь сезон вышел в старте. Может, скучные привычки и правда окупаются?

В США «Мартовское безумие», и всё внимание на какое-то время переключилось с НБА на NCAA. ESPN по такому случаю собрал игроков, которые зажигали в студенческой лиге ещё до того, как поднялись в НБА и начали творить историю уже тут.

Яннис Адетокунбо говорит, что слишком много людей начинали с низов и в итоге оказывались на вершине. Главное — в себе не сомневаться. Тот парень на заднем фоне никогда не сомневался.

Шакил О’Нил полагает, что для ветерана регулярный чемпионат — весьма достойный турнир, но имя себе сделать можно только в плей-офф. Бывший центровой задал вопрос, за кого вы в этом году.

Вне конкурса

Магия от Милоша Теодосича, который всё больше влюбляет в себя заокеанских болельщиков.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» НБА.