Трипл-даблы в истории Единой лиги ВТБ

Все, кто когда-либо делал трипл-дабл в Единой лиге ВТБ.

Защитник «Пармы» Коди Миллер-Макинтайр — неофициальный Расселл Уэстбрук Единой лиги ВТБ в этом сезоне. Коди уже несколько раз флиртовал с трипл-даблом, но каждый раз не хватало нескольких подборов или передач. В декабрьской игре против ВЭФа американец был совсем близок — 13 очков, 9 подборов и 11 «ассистов». Но окончательно покорилось это достижение только в субботнем матче с «Енисеем» — в исторической хронике теперь навсегда будут запротоколированы 17 очков, 11 подборов и 11 результативных передач.

В Единой лиге ВТБ вот уже три сезона никто не мог сделать трипл-дабл, а всего в истории турнира таких игроков шесть. Рассказываем о каждом.

Шёл 2012 год, и в российском баскетболе мало кто догадывался, что у нас вообще возможны трипл-даблы. Это же не НБА: у нас короче четверти, у нас тренеры казнят за плохую игру в защите, у нас, в конце концов, совершенно не те скорости. Но в январе 2013-го ЦСКА дома встречался с ВЭФом, и капитан «армейцев» Виктор Хряпа выдал статистику из 10 очков, 13 подборов и 10 результативных передач за 27 с половиной минут на паркете. При этом кэп красно-синих, в отличие от следующих игроков в этом списке, совершил всего одну потерю, показав высочайший уровень надёжности. Таким был первый трипл-дабл в истории Единой лиги ВТБ и единственный, оформленный россиянином. Дальше — только американцы.

До выступления за «Автодор» Джереми Шаппелл успел поиграть в Единой лиге ВТБ за молодой и амбициозный люберецкий «Триумф», где его партнёрами были будущие лидеры ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива». Но даже на их фоне полузащитник-полуфорвард выделялся как «физикой», так и игрой. В том же 2013 году, но в начале следующего сегона, Шаппелл отгрузил «Нептунасу» 18 очков, сделал 10 подборов и 11 «ассистов». Тот матч «Триумф» проиграл, но позвоните Джереми и спросите — он наверняка вспомнит встречу в Литве. Пусть даже команды, за которую он играл, уже не существует.

В том же сезоне-2013/14 трипл-дабл записал на свой счет ещё один игрок команды, которая канула в Лету — Бернард Кинг из « Красного Октября ». В гости к волгоградцам приехал «Цмоки-Минск», который очень хотел выиграть. Но играть против «Октября» было сложно буквально всем: Дмитрий Герасименко ежемесячно тасовал состав, и наладить какую-либо командую игру, когда один американец в любой момент приезжает на место другого, невозможно, но в таких условиях нельзя было защитить себя от единичных невероятных индивидуальных перформансов.

Так было и в этом матче: Бернард Кинг не замечал соперников и насобирал статистику из 18 очков, 11 подборов и такого же количества передач. «Красный Октябрь» победил на своём паркете, а Кинг стал третьим в истории Единой лиги игроком, которому покорился трипл-дабл.

Вы не поверите, но «Красные Крылья», за которые Аарон Майлз в том же самом сезоне, что и Шаппелл с Кингом, сделал трипл-дабл, тоже прекратили существование. Похоже на проклятие, но тогда так не казалось: в 1/4 финала самарцы попали на «Енисей» и победили в двух матчах. Второй, который проходил в Самаре, капитан «Крыльев» Аарон Майлз закончил с цифрами 13+12+15 — один из самых уверенных трипл-даблов в Лиге ВТБ и единственный, который произошёл по ходу плей-офф. Палочка-выручалочка Сергея Базаревича, Аарон Майлз пошёл на повышение и переехал вместе с тренером в краснодарский «Локомотив».

Разыгрывающий Скотт Мачадо провёл в эстонском «Калеве» все один сезон. Зато какой! Вместе с Фрэнком Элегаром они наводили страх на любую оборону, а в хороший день вдвоём могли переиграть всю команду соперника. Во втором же матче за клуб Мачадо чуть не сделал трипл-дабл — не хватило четырёх подборов в игре с «Нижним». Но через несколько месяцев настырный американец своего таки добился, и снова пострадали нижегородцы — 12 очков, 10 подборов и 14 результативных передач позволили Скотту Мачадо оформить долгожданный трипл-дабл. На протяжении трех сезонов никто не мог похвастаться ничем подобным…

… Пока не сыграл с «Енисеем». Красноярцы с большим отрывом худший клуб Единой лиги ВТБ, и «Парма» на домашнем паркете не позволила усомниться в своём превосходстве. Наверное, пермяки справились бы и без Миллер-Макинтайра, но с ним приятнее — 17 очков, 11 подборов и 11 результативных передач позволяют Коди вступить в элитный клуб тех, кому удавался трипл-дабл в рамках Единой лиги ВТБ. Из тех, кто до сих выступает в турнире, в этом клубе сейчас только сам Коди Миллер-Макинтайр и Виктор Хряпа.