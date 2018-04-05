«Майами» обыграл «Атланту» и вышел в плей-офф НБА 

«Майами Хит» нанес разгромное поражение «Атланте Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счетом 115:86 в пользу гостей. В составе победителей самыми результативными игроками стали Келли Олиник и Джош Ричардсон, набравшие по 19 очков.
"Майами" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» находится напоследнем 15-м месте на Востоке.
После этой победы «Хит» обеспечили себе участие в плей-офф НБА.
"Атланта" потерпела седьмое поражение в последних восьми матчах регулярного чемпионата.
НБА. Регулярный чемпионат "Атланта Хоукс" (США, Атланта) — «Майами Хит» (США, Майами) — 86:115 (29:23, 18:30, 21:31, 18:31)