«Майами» обыграл «Атланту» и вышел в плей-офф НБА

«Майами Хит» нанес разгромное поражение «Атланте Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счетом 115:86 в пользу гостей. В составе победителей самыми результативными игроками стали Келли Олиник Джош Ричардсон , набравшие по 19 очков.

"Майами" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» находится напоследнем 15-м месте на Востоке.

После этой победы «Хит» обеспечили себе участие в плей-офф НБА.

"Атланта" потерпела седьмое поражение в последних восьми матчах регулярного чемпионата.

НБА. Регулярный чемпионат "Атланта Хоукс" (США, Атланта) — «Майами Хит» (США, Майами) — 86:115 (29:23, 18:30, 21:31, 18:31)