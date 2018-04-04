«Химки» сыграют с «Барселоной» в матче баскетбольной Евролиги

Российские баскетбольные клубы ЦСКА и "Химки" проведут в четверг заключительные матчи регулярного чемпионата Евролиги. ЦСКА сыграет с сербской "Црвеной Звездой", тогда как химчане отправляются в гости к испанской "Барселоне".

Если армейцы досрочно заняли первое место в таблице регулярного чемпионата, то впервые вышедшие в четвертьфинал "Химки" лишь после заключительных встреч тура определят свое место в первой восьмерке. Поражение в Барселоне оставит "Химки" на восьмом месте, а в 1/4 финала подопечные Георгиоса Барцокаса сыграют с ЦСКА. В случае победы "Химок" итоговый результат команды будет зависеть от матчей конкурентов — литовского "Жальгириса" и испанской "Басконии".

После 29 туров у "Жальгириса" 17 побед, у "Басконии" и "Химок" — по 16. Испанцы имеют преимущество перед "Химками" по личным встречам (это главный критерий при равенстве побед), однако "Химки" дважды победили "Жальгирис", тогда как литовцы и баски обменялись победами. Таким образом, "Химки" будут иметь преимущество перед конкурентами, если все три команды одержат по 17 побед, а также опередят литовский клуб, если в заключительном туре и "Жальгирис", и "Баскония" свои матчи проиграют.

В четвертьфинале подмосковный клуб встретится с кем-то из главных фаворитов — ЦСКА, турецким "Фенербахче" или греческим "Олимпиакосом", при этом первые два матча и возможный пятый серии до трех побед пройдут на площадке соперников.

"Баскония" свой матч 30-го тура также проводит в четверг — против занявшего последнее место из 16 команд турецкого "Анадолу Эфеса", у которого лишь шесть побед в турнире. "Жальгирис" же играет в пятницу в гостях с "Олимпиакосом", который уже занял третье место — независимо от результатов последнего тура.

У Барцокаса в "Барселоне" не получилось

Соперник "Химок" "Барселона" занимает 15-е место, однако в случае победы в заключительной встрече может подняться на несколько строчек. Испанский клуб переживает не лучшие времена — с 2014 года "Барселона" не побеждала в национальном чемпионате, а в Евролиге второй сезон осталась без четвертьфинала, хотя выигрывала этот турнир в 2003-м и 2010-м.

В 2016 году "Барселона" пригласила из краснодарского "Локомотива-Кубани" на пост главного тренера грека Барцокаса и провела под его руководством провальный сезон — 11-е место в Евролиге и поражение уже в четвертьфинале чемпионата Испании от "Валенсии". Барцокас был уволен и отправился в "Химки", однако сменивший его Сито Алонсо ситуацию не выправил. "Барселона" вновь неудачно выступила в Евролиге, в феврале Алонсо был отправлен в отставку, а его место занял серб Светислав Пешич

Шансов спасти ситуацию в Евролиге у него уже не было, тогда как в национальном турнире плей-офф еще впереди. В чемпионате Испании команда идет пока третьей, потерпев в 25 матчах восемь поражений. Матч "Барселона" — "Химки" пройдет во дворце спорта "Палау Блауграна", начало — 22:00 мск.

ЦСКА с "Црвеной Звездой" начнут встречу в 20:00 на столичной арене "Мегаспорт". Армейцы на прошлой неделе потерпели чувствительное поражение в гостях от литовского "Жальгириса", и накануне четвертьфинала проигрывать еще раз главный фаворит турнира не намерен. Сербский клуб одержал в 29 матчах лишь 11 побед, вновь не пробившись в 1/4 финала, хотя решающие матчи нынешнего турнира пройдут на его площадке. В новейшей истории Евролиги "Црвена Звезда" играла в четвертьфинале лишь в 2016 году, в трех матчах уступив ЦСКА.

Матчи 1/4 финала Евролиги стартуют 17 апреля. Финал четырех состоится в Белграде 18-20 мая.