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«Филадельфия» обыграла «Детройт»
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«Филадельфия» обыграла «Детройт» и одержала 12-ю победу подряд в НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Филадельфии Сиксерз»
"Филадельфия Сиксерз" одержала победу над "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 115:108 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал атакующий защитник Джей Джей Редик, набравший 25 очков.
Мощный форвард "Филадельфии" Эрсан Ильясова оформил дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов.
Для "Филадельфии" это 12-я победа в регулярном чемпионате. Также "Сиксерз" прервали серию "Детройта" без поражений, которая завершилась после пяти матчей.
"Филадельфия" после 78 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея равный показатель побед с "Кливленд Кавальерс". "Пистонс", идущие на девятой строчке, после этого поражения потеряли шансы на выход в плей-офф НБА.
НБА. Регулярный чемпионат"Детройт Пистонс" (США, Детройт) — "Филадельфия Сиксерз" (США, Филадельфия) — 108:115 (28:36, 21:29, 22:23, 37:27)
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