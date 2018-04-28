«Торонто» победил «Вашингтон» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

"Вашингтон Уизардс" на домашнем паркете потерпел поражение от "Торонто Рэпторс" в шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции со счетом 92:102 (30:20, 23:30, 25:23, 14:29). Об этом сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком в матче был признан атакующий защитник "Вашингтона" Брэдли Бил с 32 очками.

Форвард "Вашингтона" Маркиф Моррис оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов.

Таким образом, "Торонто" стал пятым четвертьфиналистом плей-офф НБА.

НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 6-й матчВашингтон Уизардс (Вашингтон) — Торонто Рэпторс (Торонто) — 92: 102 (30:20, 23:30, 25:23, 14:29)