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«Торонто» победил «Вашингтон»
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«Торонто» победил «Вашингтон» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter NBA
"Вашингтон Уизардс" на домашнем паркете потерпел поражение от "Торонто Рэпторс" в шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции со счетом 92:102 (30:20, 23:30, 25:23, 14:29). Об этом сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в матче был признан атакующий защитник "Вашингтона" Брэдли Бил с 32 очками.
Форвард "Вашингтона" Маркиф Моррис оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов.
Разыгрывающий гостей Кайл Лоури сумел набрать 24 очков. Центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.
Таким образом, "Торонто" стал пятым четвертьфиналистом плей-офф НБА.
НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 6-й матчВашингтон Уизардс (Вашингтон) — Торонто Рэпторс (Торонто) — 92: 102 (30:20, 23:30, 25:23, 14:29)
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