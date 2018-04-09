«Юта Джаз» победила «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграв пятый матч подряд

«Юта Джаз» на выезде уверенно переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Матч завершился со счётом 112:97 (30:21, 20:23, 32:23, 30:30) в пользу гостей. «Юта», выигравшая пятую встречу подряд, идёт на четвёртом месте в Западной конференции. «Лос-Анджелес Лейкерс» занимают 11-е место и потеряли шансы на выход в плей-офф. Для команды это пятое поражение в шести матчах (одно из них — в овертайме). Единственную победу в шести последних играх «Лейкерс» тоже одержали в овертайме.