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Баскетболист заработал миллион долларов за две минуты
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Баскетболист сыграл две минуты и заработал миллион долларов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Wilfredo Lee / AP
Канадский нападающий клуба «Майами Хит» Келли Олиник за две минуты матча регулярного чемпионата НБА против «Атланты Хокс» заработал миллион долларов. Об этом сообщает ESPN.
Контракт баскетболиста предусматривал денежный бонус в размере миллиона долларов, если Олиник сыграет за сезон 1700 минут. Для достижения данной отметки форварду оставалось сыграть две минуты, что он и сделал.
«Ужин, напитки, пиво — все за его счет. Я посмотрю, смогу ли я получить билеты на спектакль. Все это за его счtт. Я собираюсь выставить ему счет за все», — заявил после матча главный тренер «Хитс» Эрик Споэльстра.
Всего Олиник провел на паркете 22 минуты и набрал 19 очков в матче против «Атланты». «Хитс» выиграл со счетом 115:86.
26-летний баскетболист подписал четырехлетний контракт с «Майами» прошлым летом. Он рассчитан на 50 миллионов долларов.
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