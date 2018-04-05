Баскетболист разбогател на миллион за две минуты игры

Баскетболист разбогател на миллион долларов за две минуты игры

Нападающий клуба НБА "Майами Хит" Келли Олиник получит $ 1 млн за то, что сыграл две минуты в матче регулярного чемпионата НБА против "Атланты" (115:86).

По информации ESPN, в контракте игрока было прописано, что он получит денежную премию в случае, если проведет на площадке 1700 минут за сезон. Для достижения необходимого игрового времени Олинику нужно было сыграть две минуты в матче с "Атлантой".

Форвард провел на паркете 22 минуты и записал в свой актив 19 очков за результативность. Главный тренер команды Эрик Споэльстра заявил, что потребует с Олиника оплатить ужин и купить ему билеты в театр.