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Баскетболист разбогател на миллион за две минуты игры
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Баскетболист разбогател на миллион долларов за две минуты игры 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий клуба НБА "Майами Хит" Келли Олиник получит $ 1 млн за то, что сыграл две минуты в матче регулярного чемпионата НБА против "Атланты" (115:86).
По информации ESPN, в контракте игрока было прописано, что он получит денежную премию в случае, если проведет на площадке 1700 минут за сезон. Для достижения необходимого игрового времени Олинику нужно было сыграть две минуты в матче с "Атлантой".
Форвард провел на паркете 22 минуты и записал в свой актив 19 очков за результативность. Главный тренер команды Эрик Споэльстра заявил, что потребует с Олиника оплатить ужин и купить ему билеты в театр.
Ранее стало известно, что МВД официально разрешил проносить наркотические вещества на матчи чемпионата мира по футболу — 2018.
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