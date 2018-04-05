17 очков Ласме помогли УНИКСу одолеть «Автодор» 

Казанский УНИКС на выезде одолел «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. К большому перерыву казанцы уступали своим соперникам 11 очков, но во второй половине встречи смогли отыграться, в заключительной четверти отыграв шесть очков и сумев довести матч до победы. Итоговый счёт встречи — 80:78 (18:25, 23:27, 18:11, 21:15).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Стефан Ласме, остановившийся в шаге от дабл-дабла, набрав 17 очков и совершив 9 подборов. В составе хозяев отличился Коти Кларк, набравший 22 очка и совершивший 7 подборов.