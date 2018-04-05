Ещё
Баскетболисты Брокхофф и Колом вошли в первую символическую пятерку Кубка Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетболисты Брокхофф и Колом вошли в первую символическую пятерку Кубка Европы 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Форвард краснодарского «Локомотива-Кубани» Райан Брокхофф и защитник казанского УНИКСа Хоакин Колом по итогам голосования болельщиков и экспертов вошли в первую символическую пятерку Кубка Европы, сообщается на официальном сайте турнира.
Кроме них в первую символическую пятерку Кубка Европы попали: центровой Девин Букер ("Бавария", Германия), защитник Амедео Делла Валле ("Реджо-Эмилия", Италия) и разыгрывающий Скотти Уилбекин ("Дарюшшафака", Турция).
В нынешнем сезоне Кубка Европы средние показатели Брокхоффа составляют 12,3 очка, 5,5 подбора и 1,3 передачи, Колома — 14,3 очка, 4,1 подбора и 5,6 передачи.
Днем ранее была объявлена вторая символическая пятерка Кубка Европы, в которую были включены: защитники Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань") и Кайл Курич ("Зенит", Санкт-Петербург), центровой Ондржей Балвин ("Гран-Канария", Испания), разыгрывающий Никола Иванович ("Будучность", Черногория) и форвард Джахуан Джонсон ("Дарюшшафака", Турция).
Ранее лучшим тренером сезона в Кубке Европы был назван Саша Обрадович, возглавляющий «Локомотив-Кубань». Позднее будет объявлен самый ценный игрок (MVP) турнира.
В финальной серии Кубка Европы сыграют «Локомотив-Кубань» и «Дарюшшафака».
Р-Спорт: последние новости
Форвард "Майами" Олиник заработал миллион долларов после двух минут игры в матче НБА "Лейкерс" в овертайме победили "Сан-Антонио" в матче НБА, Кузма набрал 30 очков Баскетболисты "Торонто" победили "Бостон" в матче НБА
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»61
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»221
Рудковская опозорила Плющенко56
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании108
Голый заезд22
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение