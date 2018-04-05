Баскетболисты Брокхофф и Колом вошли в первую символическую пятерку Кубка Европы

Форвард краснодарского «Локомотива-Кубани» Райан Брокхофф и защитник казанского УНИКСа Хоакин Колом по итогам голосования болельщиков и экспертов вошли в первую символическую пятерку Кубка Европы, сообщается на официальном сайте турнира.

Кроме них в первую символическую пятерку Кубка Европы попали: центровой Девин Букер ("Бавария", Германия), защитник Амедео Делла Валле ("Реджо-Эмилия", Италия) и разыгрывающий Скотти Уилбекин ("Дарюшшафака", Турция).

В нынешнем сезоне Кубка Европы средние показатели Брокхоффа составляют 12,3 очка, 5,5 подбора и 1,3 передачи, Колома — 14,3 очка, 4,1 подбора и 5,6 передачи.

Ранее лучшим тренером сезона в Кубке Европы был назван Саша Обрадович , возглавляющий «Локомотив-Кубань». Позднее будет объявлен самый ценный игрок (MVP) турнира.

В финальной серии Кубка Европы сыграют «Локомотив-Кубань» и «Дарюшшафака».