Баскетболисты Брокхофф и Колом вошли в первую символическую пятерку Кубка Европы 

Форвард краснодарского «Локомотива-Кубани» Райан Брокхофф и защитник казанского УНИКСа Хоакин Колом по итогам голосования болельщиков и экспертов вошли в первую символическую пятерку Кубка Европы, сообщается на официальном сайте турнира.
Кроме них в первую символическую пятерку Кубка Европы попали: центровой Девин Букер ("Бавария", Германия), защитник Амедео Делла Валле ("Реджо-Эмилия", Италия) и разыгрывающий Скотти Уилбекин ("Дарюшшафака", Турция).
В нынешнем сезоне Кубка Европы средние показатели Брокхоффа составляют 12,3 очка, 5,5 подбора и 1,3 передачи, Колома — 14,3 очка, 4,1 подбора и 5,6 передачи.
Днем ранее была объявлена вторая символическая пятерка Кубка Европы, в которую были включены: защитники Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань") и Кайл Курич ("Зенит", Санкт-Петербург), центровой Ондржей Балвин ("Гран-Канария", Испания), разыгрывающий Никола Иванович ("Будучность", Черногория) и форвард Джахуан Джонсон ("Дарюшшафака", Турция).
Ранее лучшим тренером сезона в Кубке Европы был назван Саша Обрадович, возглавляющий «Локомотив-Кубань». Позднее будет объявлен самый ценный игрок (MVP) турнира.
В финальной серии Кубка Европы сыграют «Локомотив-Кубань» и «Дарюшшафака».