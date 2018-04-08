«Оклахома» переиграла «Хьюстон», Уэстбрук заработал дабл-дабл

В Хьюстоне в «Тойота-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу в упорном поединке одержали гости со счётом 102:108 (30:36, 32:25, 21:19, 19:28).