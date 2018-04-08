«Оклахома» переиграла «Хьюстон», Уэстбрук заработал дабл-дабл 

В Хьюстоне в «Тойота-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу в упорном поединке одержали гости со счётом 102:108 (30:36, 32:25, 21:19, 19:28).
Лучшим игроком в составе «Хьюстона» стал защитник Джеймс Харден, набравший 26 очков и 9 передач. Крис Пол набрал 17 очков, Энтони Такер — 16. В составе «Оклахомы» самыми результативными стали Пол Джордж и Расселл Уэстбрук, в активе которых по 24 очка. Форвард Кармело Энтони записал на свой счёт 22 очка.