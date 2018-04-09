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Макдэвид установил рекорд XXI века по очкам за сезон в равных составах
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Макдэвид установил рекорд XXI века по очкам за сезон в равных составах 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: ТАСС
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 84 очка при игре в равных составах в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги.
В XXI веке это только второй случай, когда игрок набирал 80+ очков в равных составах. В сезоне-2009/10 это удалось форварду «Ванкувер Кэнакс» Хенрику Седину (83 очка). Таким образом, Макдэвид превзошёл достижение шведского форварда.
Всего на счету капитана «нефтяников» 108 (41+67) очка в 82 матчах сезона. В большинстве Макдэвид набрал 20 очков, в меньшинстве — 4. Рекордсменом по очкам в равных составах за сезон является Уэйн Гретцки (147 в сезоне-1981/82).
21-летний форвард примет участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Канады.
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