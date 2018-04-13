Уилбекин — MVP финала Еврокубка

Разыгрывающий защитник «Дарушшафаки» Скотти Уилбекин признан самым ценным игроком финала Еврокубка, сообщает официальная страница Еврокубка в «Твиттере». В двух матчах с «Локомотивом-Кубань» американец набирал 27 очков, собирал 1,5 подбора и совершал 3 передачи в среднем.

Его усилия помогли «Дарушшафаке» одержать победу в финальной серии Еврокубка за два матча. В следующем сезоне команда из Стамбула выступит в Евролиге на правах победителя Еврокубка.

Твит о получении Уилбекином награды MVP финала можно посмотреть на странице турнира в социальной сети.