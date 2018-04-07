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Трипл-дабл Грега Монро помог «Бостону» одолеть «Чикаго»
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Трипл-дабл Грега Монро помог «Бостону» одолеть «Чикаго» 

Чемпионат.com 1 час назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Чикаго Буллз» и победил со счётом 111:104 (30:30, 25:28, 24:18, 32:28).
Самым результативным игроком матча стал Джейлен Браун на счету которого 32 очка. Трипл-дабл из 19 очков, 11 подборов и 10 передач на свой счёт записал Грег Монро. Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал Шон Килпатрик, набравший 24 очка. 20 очков набрал финский форвард Лаури Маркканен. Джериан Грант отметился 15 очками, 8 передачами и 5 перехватами.
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