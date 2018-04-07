Трипл-дабл Грега Монро помог «Бостону» одолеть «Чикаго»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Чикаго Буллз» и победил со счётом 111:104 (30:30, 25:28, 24:18, 32:28).