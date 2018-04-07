«Бостон» победил «Чикаго» благодаря трипл-даблу Монро 

«Бостон Селтикс» на своей площадке взяли верх над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 111:104, сообщает "Советский спорт".
Лучшим игроком матча стал легкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, который набрал 32 очка. Также на счету центрового команды хозяев Грега Монро трипл-дабл из 19 очков, 11 подборов и десяти передач.
У гостей самым результативным игроком стал Шон Килпатрик, набравший 24 очка.
НБА. Регулярный чемпионат "Бостон Селтикс" (Бостон) — «Чикаго Буллз» (Чикаго) — 111:104 (30:30, 25:28, 24:18, 32:28) "Бостон Селтикс": Браун — 32, Монро — 19, Берд — 15, Моррис — 12, Гибсон — 9, Оджелей — 7, Розир — 7, Ябуселе — 6, Бэйнс — 4, Аллен, Хорфорд, Тейтум, Смарт, Тайс, Хэйворд, Ирвинг, Ларкин, Надер "Чикаго Буллз": Килпатрик — 24, Маркканен — 20, Грант — 15, Пэйн — 11, Нваба — 10, Портис — 6, Фелисио — 6, Холидей — 5, Арчидиаконоу — 5, Ашик — 2, Лавин, Блэкени, Ципсер, Вонле, Данн, Лопес, Валентайн