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Трипл-дабл Монро и 32 очка Брауна помогли «Бостону» обыграть «Чикаго»
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Трипл-дабл Монро и 32 очка Брауна помогли «Бостону» обыграть «Чикаго» 

Советский спорт 1 час назад
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Джейлен Браун, в его активе 32 очка, четыре подбора и две передачи. Его партнер по команде Грег Монро оформили трипл-дабл из 19 очков, 11 подборов и 10 передач.
У гостей больше всех набрали Шон Килпатрик и Лаури Маркканен — 24 и 25 очков соответственно.
«Бостон» одержал третью победу в последних пяти матча и занимает второе место в Восточной конференции, а «Чикаго» в ней же расположился на 12-й строчке, потерпев 52-е поражение в сезоне.
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