Трипл-дабл Монро и 32 очка Брауна помогли «Бостону» обыграть «Чикаго»

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Джейлен Браун , в его активе 32 очка, четыре подбора и две передачи. Его партнер по команде Грег Монро оформили трипл-дабл из 19 очков, 11 подборов и 10 передач.

«Бостон» одержал третью победу в последних пяти матча и занимает второе место в Восточной конференции, а «Чикаго» в ней же расположился на 12-й строчке, потерпев 52-е поражение в сезоне.