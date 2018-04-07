«Мемфис» без Марка Газоля уступил «Сакраменто»

«Сакраменто Кингз» в гостях переиграл «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА. Решающей в матче стала третья четверть, которую «Кингз» выиграли с преимуществом в 9 очков. Итоговый счёт — 93:94 (22:25, 26:19, 15:24, 30:26).