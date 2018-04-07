Ибрагимович побывал в раздевалке «Лейкерс» и встретился с Шакилом О'Нилом

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович побывал в раздевалке клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный аккаунт баскетбольной команды в инстаграме.

Ибрагимович побывал в раздевалке калифорнийской команды перед началом матча регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:113). Он поприветствовал главного тренера Люка Уолтона , форварда Кайла Кузму, центрового Брука Лопеса и других игроков.

Швед также встретился с экс-игроком «Лейкерс» Шакилом О'Нилом, который в настоящее время работает на телевидении.

Ранее Ибрагимович резко отреагировал на информацию о возможном недопуске к ЧМ-2018.