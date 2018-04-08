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«Енисей» прервал серию из семи поражений в Единой лиге ВТБ
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«Енисей» прервал серию из семи поражений в Единой лиге ВТБ 

Р-Спорт 1 час назад
Баскетболисты красноярского «Енисея» нанесли поражение «Астане» в домашнем матче Единой лиги ВТБ.
Воскресная игра в Красноярске завершилась победой хозяев паркета со счетом 90:76 (21:18, 29:24, 24:15, 16:19). В составе «Енисея» самым результативным стал Сулейман Браймо, в активе которого 18 очков. У «Астаны» на паркете выделялся Ике Удано, сделавший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.
"Енисей" одержал первую победу после серии из семи поражений подряд. В следующем матче 15 апреля красноярский клуб сыграет на выезде с «Нижним Новгородом». «Астана» в этот же день встретится в гостях с казанским УНИКСом.
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