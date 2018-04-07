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Баскетболисты юношеской сборной РФ уступили в матче за 3-е место турнира в Германии
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Баскетболисты юношеской сборной РФ уступили в матче за 3-е место турнира в Германии 

Р-Спорт 2 часа назад
Баскетболисты юношеской сборной России (игроки не старше 18 лет) уступили команде Италии в матче за третье место международного турнира имени Альберта Швейцера в Германии.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 89:78 (15:21, 19:14, 21:18, 34:25) в пользу итальянцев. У победителей по 32 очка набрали Федерико Миачи и Матья Палумбо, причем второй оформил дабл-дабл, сделав еще 15 подборов. У россиян 22 очка набрал Никита Михайловский.
Победителем соревнований стала команда Германии, обыгравшая в финальном матче сборную Австралии со счетом 88:66.
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