Баскетболисты юношеской сборной РФ уступили в матче за 3-е место турнира в Германии

Баскетболисты юношеской сборной России (игроки не старше 18 лет) уступили команде Италии в матче за третье место международного турнира имени Альберта Швейцера в Германии.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 89:78 (15:21, 19:14, 21:18, 34:25) в пользу итальянцев. У победителей по 32 очка набрали Федерико Миачи и Матья Палумбо, причем второй оформил дабл-дабл, сделав еще 15 подборов. У россиян 22 очка набрал Никита Михайловский.

Победителем соревнований стала команда Германии, обыгравшая в финальном матче сборную Австралии со счетом 88:66.