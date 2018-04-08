Худобин стал первой звездой матча «Бостон» — «Оттава»

Российский голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его команда уверенно переиграла «Оттаву Сенаторз» со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). Худобин отразил 26 бросков из 28 (92,8%).

«Бостон» после этой победы набрал 112 очков, проведя 81 матч. Они занимают второе место в Восточной конференции, отставание от «Тампы-Бэй» составляет один балл, при этом у «Брюинз» есть игра в запасе.

Всего в нынешнем сезоне Худобин провёл 31 матч, пропуская в среднем за одну встречу 2,56 шайб при проценте отражённых бросков 91,3.