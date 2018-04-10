«Бруклин» без Мозгова добился третьей победы в НБА подряд

«Бруклин Нетс» на своей площадке одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 114:105, сообщает "Советский спорт"

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Аллен Краббе , набравший 41 очков.

Лучшим у гостей оказался Шон Килпатрик , на счету которого 16 баллов.

Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

Команда из Нью-Йорка занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции «регулярки» НБА без шансов пробиться в плей-офф. «Чикаго» располагается на строчку ниже.

НБА. Регулярный чемпионат "Бруклин Нетс" (Нью-Йорк) — «Чикаго Буллз» (Чикаго) — 114:105 (29:26, 33:29, 24:28, 28:22) "Бруклин Нетс": Краббе — 41, Расселл — 21, Динуайдди — 20, Аллен — 8, Дойл — 8, Каннингем — 5, Эйси — 5, Холлис-Джефферсон — 4, Стаускас — 2, Харрис, Кэрролл, Лин, Уайтхед, Мозгов, ЛеВерт, Окафор, Уэбб III "Чикаго Буллз": Килпатрик — 16, Пэйн — 15, Портис — 14, Холидей — 13, Нваба — 11, Фелисио — 10, Маркканен — 10, Арчидиаконоу — 9, Грант — 7, Лавин, Блэкени, Ципсер, Ашик, Вонле, Данн, Лопес, Валентайн