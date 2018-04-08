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«Оклахома» победила «Хьюстон», «Клипперс» проиграли «Денверу»
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«Оклахома» победила «Хьюстон», «Клипперс» проиграли «Денверу» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Баскетболисты «Хьюстона» потерпели поражение от «Оклахомы-Сити» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:108 (30:36, 32:25, 21:19, 19:28).
В составе «Тандер» самыми результативными стали Пол Джордж и Расселл Уэстбрук, в активе которых по 24 очка. Кармело Энтони записал на свой счет 22 очка.
Лучшим игроком в составе «Хьюстона» стал защитник Джеймс Харден, набравший 26 очков и сделавший 9 передач. Крис Пол набрал 17 очков, Энтони Такер — 16.
«Оклахома-Сити» занимает седьмое место в таблице Западной конференции (46 побед, 34 поражения), «Хьюстон» — первый (64-16).
«Денвер» одержал пятую победу подряд, обыграв в гостях «Клипперс» со счетом 134:115 (33:26, 33:32, 35:31, 33:26).
У «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл (23 очка + 11 подборов + 11 передач), Уилл Бартон набрал 31 очко. У «парусников» самым результативным с 24 очками был Лу Уильямс, ДеАндре Джордан сделал дабл-дабл (16 + 17 подборов).
«Денвер» одержал 45-ю победу в сезоне при 35 поражениях и сравнялся с занимающей восьмую строчку в таблице Западной конференции «Миннесотой». «Клипперс» идут на 10-м месте на «Западе» (42-38).
Другие результаты:
«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 102:115 (28:31, 27:22, 22:27, 25:35) «Чикаго» — «Бруклин» — 96:124 (23:28, 28:35, 26:33, 19:28) «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 120:126 (32:40, 33:27, 27:21, 28:38) «Сан-Антонио» — «Портленд» — 116:105 (32:33, 22:23, 27:21, 35:28)
Paul George, Carmelo Anthony combine for 46 PTS to fuel @okcthunder's key victory in Houston! #ThunderUp pic.twitter.com/k0BV33Opm4— NBA (@NBA) 8 апреля 2018 г.
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