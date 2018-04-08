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«Чикаго Файр» — «Коламбус Крю» — 1:0. Видеообзор матча
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«Чикаго Файр» — «Коламбус Крю» — 1:0. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 52 минуты назад
«Чикаго Файр» победил «Коламбус Крю» в поединке 5-го тура MLS. Встреча прошла в Чикаго и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил Неманья Николич, известный по выступлениям за варшавскую «Легию». На 27-й минуте матча голкипер «Коламбуса» сделал неудачный пас, который перехватил Николич и отправил мяч в сетку. Для нападающего этот гол стал четвёртым в сезоне.
Для «Чикаго Файр» эта победа стала первой в нынешнем сезоне. С 4 очками команда расположилась на 18 строчке в турнирной таблице.
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