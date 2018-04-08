БК «Самара» на своей площадке разгромил столичную МБА — 91:58

На пятой минуте матча «Самара» повела 11:0. После этого она уверенно удерживала лидерство, лишь несколько раз позволяя москвичам приблизиться к себе на расстояние в 7 очков.

В третьем периоде самарцы нанесли гостям еще один удар, ставший во многом решающим. 9 очков от Алексея Голяхова предопределиои рывок, по итогам которого хозяева имели перевес уже в 20 очков. А в заключительной десятиминутке настоящее шоу устроил Алексей Чиликин : за период он набрал 16 очков — почти столько же, сколько вся команда соперников. На протяжении всего отрезка «Самара» только наращивала преимущество.

И в итоге одержала убедительную победу — 91:58. Самыми результативными в составе «Самары» стали Алексей Чиликин (16 очков), Алексей Голяхов (14) и Даниил Синегубов (11 очков).

Серия пройдет до трех побед одно й из команд. В понедельник, 9 апреля, в «МТЛ Арене» соперники проведут второй матч. Начало — в 19-00.

Даниил Синегубов, форвард «Самары»: «Поначалу мы нервничали: все-таки это плей-офф, да и игр у нас не было уже неделю. Но постепенно мы втянулись и у нас получилась хорошая игра. Тот кураж, который мы поймали в концовке, может нам как помочь в следующем матче, так и навредить. Мы можем расслабиться, подумать, что дальше игры будут проще — но делать этого нельзя! Нужно сохранять настрой на все матчи. В понедельник, думаю, будет уже другая игра: соперник разозлится, игра будет сложнее. Но мы настраиваемся на каждый матч, и в понедельник также постараемся победить!»