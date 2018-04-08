Ещё
БК «Самара» на своей площадке разгромил столичную МБА — 91:58
Далее:
Читайте также:
Ещё

БК «Самара» на своей площадке разгромил столичную МБА — 91:58 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
На пятой минуте матча «Самара» повела 11:0. После этого она уверенно удерживала лидерство, лишь несколько раз позволяя москвичам приблизиться к себе на расстояние в 7 очков.
В третьем периоде самарцы нанесли гостям еще один удар, ставший во многом решающим. 9 очков от Алексея Голяхова предопределиои рывок, по итогам которого хозяева имели перевес уже в 20 очков. А в заключительной десятиминутке настоящее шоу устроил Алексей Чиликин: за период он набрал 16 очков — почти столько же, сколько вся команда соперников. На протяжении всего отрезка «Самара» только наращивала преимущество.
И в итоге одержала убедительную победу — 91:58. Самыми результативными в составе «Самары» стали Алексей Чиликин (16 очков), Алексей Голяхов (14) и Даниил Синегубов (11 очков).
Серия пройдет до трех побед одно й из команд. В понедельник, 9 апреля, в «МТЛ Арене» соперники проведут второй матч. Начало — в 19-00.
Даниил Синегубов, форвард «Самары»: «Поначалу мы нервничали: все-таки это плей-офф, да и игр у нас не было уже неделю. Но постепенно мы втянулись и у нас получилась хорошая игра. Тот кураж, который мы поймали в концовке, может нам как помочь в следующем матче, так и навредить. Мы можем расслабиться, подумать, что дальше игры будут проще — но делать этого нельзя! Нужно сохранять настрой на все матчи. В понедельник, думаю, будет уже другая игра: соперник разозлится, игра будет сложнее. Но мы настраиваемся на каждый матч, и в понедельник также постараемся победить!»
Волга Ньюс: последние новости
Какие денежные вознаграждения положены участникам школьных олимпиад Самарский болельщик подрался с канадцами и забрал их флаг "Крылья Советов" готовятся к матчу с "Оренбургом"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов стал чемпионом UFC36
«Сын не чувствует ног»: хоккейный ужас продолжается4
Овечкин установил рекорд НХЛ
Роналду раскрыл причину ухода из «Барселоны»19
Ягудин с женой попали в больницу28
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение