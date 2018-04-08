Впервые с 1976 года «Лейкерс», «Клипперс», «Никс» и «Нетс» не вышли в плей-офф

Проиграв в субботу «Денверу» (115:134), «Клипперс» стали последней из этих четырех команд, которая потеряла шансы на выход в плей-офф.

До этого из борьбы выбыли «Лейкерс», «Никс» и «Нетс».