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Впервые с 1976 года «Лейкерс», «Клипперс», «Никс» и «Нетс» не вышли в плей-офф
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Впервые с 1976 года «Лейкерс», «Клипперс», «Никс» и «Нетс» не вышли в плей-офф 

Советский спорт 1 час назад
Проиграв в субботу «Денверу» (115:134), «Клипперс» стали последней из этих четырех команд, которая потеряла шансы на выход в плей-офф.
До этого из борьбы выбыли «Лейкерс», «Никс» и «Нетс».
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