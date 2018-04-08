Ещё
24 очка Череповича помогли «Цмоки-Минск» в овертайме победить «Калев»
Далее:
Читайте также:
Ещё

24 очка Череповича помогли «Цмоки-Минск» в овертайме победить «Калев» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Цмоки-Минск» на выезде в овертайме одолел «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На протяжении всего матча между командами шла равная борьба, к четвёртой четверти «Калеву» удалось оторваться на шесть очков от соперника, но заключительный игровой отрезок остался за минчанами, что позволило им перевести игру в овертайм. В решающей пятиминутке сильнее оказался «Цмоки-Минск» — 12:7. Итоговый счёт встречи — 85:80 (20:19, 18:22, 14:17, 21:15, 12:7) в пользу «Цмоки-Минск».
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кристофер Черапович, набравший 24 очка. В составе «Калева» отличился Боян Суботич, набравший 20 очков.
Чемпионат.com: последние новости
29 очков Кевина Дюранта помогли «Голден Стэйт» победить «Финикс» Нурмагомедов сделал вес перед турниром UFC 223, Енджейчик легче Намаюнас ЦСКА — Акинфееву: Капитан, улыбайся чаще!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой316
ЦСКА победил СКА2
Нурмагомедов обратился к Макгрегору4
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение