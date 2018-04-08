24 очка Череповича помогли «Цмоки-Минск» в овертайме победить «Калев»

«Цмоки-Минск» на выезде в овертайме одолел «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На протяжении всего матча между командами шла равная борьба, к четвёртой четверти «Калеву» удалось оторваться на шесть очков от соперника, но заключительный игровой отрезок остался за минчанами, что позволило им перевести игру в овертайм. В решающей пятиминутке сильнее оказался «Цмоки-Минск» — 12:7. Итоговый счёт встречи — 85:80 (20:19, 18:22, 14:17, 21:15, 12:7) в пользу «Цмоки-Минск».