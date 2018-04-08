УНИКС победил ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС , 8 апреля. Казанский УНИКС со счетом 89:81 обыграл латвийский ВЭФ в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стал форвард ВЭФа Каспарс Берзиньш, в активе которого 29 очков. У казанской команды больше всех очков набрал разыгрывающий Хоакин Колом (19).

В турнирной таблице УНИКС занимает второе место, одержав 17 побед в 19 матчах, ВЭФ при семи победах после 20 игр идет десятым.

В следующем матче УНИКС 15 апреля примет казахстанскую «Астану», ВЭФ 22 апреля на выезде сыграет с саратовским "Автодором"

В других матчах игрового дня красноярский «Енисей» победил «Астану» (90:76), а белорусский «Цмоки-Минск» в овертайме обыграл эстонский «Калев» (85:80).