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«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и сравнял счет в серии
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«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и сравнял счет в серии 

Газета.Ru 27 мая 2018
Фото: Reuters
"Голден Стэйт Уорриорз" взял верх над "Хьюстоно Рокетс" в шестом матче финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает ТАСС.
Встреча закончилась со счетом 115:86 (22:39, 29:22, 33:16, 31:9).
Самым результативным игроком матча стал защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон, записавший на свой счет 35 очков. В составе "Рокетс" лучшим оказался Джеймс Харден с 32 очками.
Таким образом, счет в серии стал равным — 3:3. Решающий матч серии пройдет 29 мая на площадке Хьюстона.
НБА. Плей-офф. Западная конференция. Финал. 6-й матч"Голден Стэйт Уорриорз" (США, Окленд) — "Хьюстоно Рокетс" (США, Хьюстон) — 115:86 (22:39, 29:22, 33:16, 31:9)
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