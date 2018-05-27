«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и сравнял счет в серии

"Голден Стэйт Уорриорз" взял верх над "Хьюстоно Рокетс" в шестом матче финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает ТАСС

Встреча закончилась со счетом 115:86 (22:39, 29:22, 33:16, 31:9).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон , записавший на свой счет 35 очков. В составе "Рокетс" лучшим оказался Джеймс Харден с 32 очками.

Таким образом, счет в серии стал равным — 3:3. Решающий матч серии пройдет 29 мая на площадке Хьюстона.

НБА. Плей-офф. Западная конференция. Финал. 6-й матч"Голден Стэйт Уорриорз" (США, Окленд) — "Хьюстоно Рокетс" (США, Хьюстон) — 115:86 (22:39, 29:22, 33:16, 31:9)