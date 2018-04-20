«Голден Стэйт» одержал третью победу над «Сан-Антонио» в плей-офф НБА

"Голден Стэйт Уорриорз" одержал победу над "Сан-Антонио Сперс" в третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС

Встреча, прошедшая в Сан-Антонио, завершилась со счетом 110:97 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал форвард Кэвин Дюрант, набравший 26 очков.

У гостей 18 очков на счету Ламаркуса Олдриджа.

Главный тренер "Сан-Антонио" Грэг Попович пропустил матч из-за смерти супруги.

"Голден Стэйт" ведет в серии до четырех побед — 3-0. Следующая встреча пройдет в Сан-Антонио 22 апреля.

НБА. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. 3-й матч"Сан-Антонио Сперс" (США, Сан-Антонио) — "Голден Стэйт Уорриорз" (США, Окленд) — 97:110 (23:26, 23:26, 26:32, 25:26)