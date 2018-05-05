«Нью-Орлеан» одолел «Голден Стэйт» 

"Нью-Орлеан Пеликанс" на своей площадке взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче полуфинала Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 119:100, сообщает ТАСС.
В составе победителей лучшим игроком стал Энтони Дэвис, который набрал 33 очка, а также совершил 18 подборов и четыре перехвата.
У гостей самым результативным оказался Клэй Томпсон, записавший на свой счет 26 очков.
Счет в серии стал 2-1 в пользу "Голден Стэйт".
НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 3-й матч"Нью-Орлеан Пеликанс" (Нью-Орлеан) — "Голден Стэйт Уорриорз" (Окленд) — 119:100 (30:21, 32:35, 30:19, 27:25)"Нью-Орлеан Пеликанс": Дэвис — 33, Холидей — 21, Кларк — 18, Миротич — 16, Мур — 13, Хилл — 9, Миллер — 5, Рондо — 4, Казинс, Диалло, Джексон, Кроуфорд, Лиггинс, Ажинса, Окафор"Голден Стэйт Уорриорз": Томпсон — 26, Дюрант — 22, Карри — 19, Грин — 11, Луни — 6, Игуодала — 4, Пачулия — 3, Макги — 2, Кук — 2, Янг — 2, Ливингстон — 2, Белл — 1, Маккоу, Уэст, Джонс