Единая лига ВТБ. УНИКС обыграл ВЭФ, «Калев» в овертайме уступил «Цмоки-Минск» 

Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат
«Калев» (Эстония) — «Цмоки-Минск» (Белоруссия) — 80:85 ОТ «Калев»: Боян Суботич (20 + 5 подборов), Томас ван дер Марс (18 + 9 подборов), Мартин Дорбек (11).
«Цмоки-Минск»: Кристофер Черапович (24), Дэвид Кравиш (17), Никита Мещеряков (14 + 6 подборов).
УНИКС (Казань, Россия) — ВЭФ (Латвия) — 89:81 УНИКС: Хоакин Колом (18+5 подборов+8 передач), Джамар Смит (16+5 передач), Морис Ндур (13+5 подборов), Мелвин Эджим (13+5 подборов), Стефан Ласме (12), Трентон Локетт (10)
ВЭФ: Каспарс Берзиньш (29+6 подборов), Пол Картер (19+6 подборов), Кен Браун (14)
УНИКС занимает второе место в турнирной таблице. ВЭФ на десятом месте. «Калев» занимает 12-е место, «Цмоки-Минск», — девятое.