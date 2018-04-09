«Филадельфия» обыграла «Даллас» и одержала 15-ю победу в НБА подряд 

«Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке обыграла «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 109:97, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джей Джей Редик, набравший 18 очков. Форвард Эрсан Ильясова отличился дабл-даблом (11 очков, 12 подборов). У «Далласа» Харрисон Барнс набрал 21 балл за результативность. Дабл-дабл из 20 очков и 11 передач на счету Денниса Смита.
"Филадельфия" одержала пятнадцатую победу подряд. «Маверикс» потерпели третье поражение кряду.
НБА. Регулярный чемпионат "Филадельфия Сиксерс" (Филадельфия) — «Даллас Маверикс» (Даллас) — 109:97 (28:20, 33:28, 24:28, 24:21)