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Форвард «Сан-Антонио» Леонард пропустит начало серии НБА с «Голден Стэйт»
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Форвард «Сан-Антонио» Леонард пропустит начало серии НБА с «Голден Стэйт» 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Баскетболист клуба НБА «Сан-Антонио» Кавай Леонард не примет участия в стартовом матче серии первого раунда плей-офф с «Голден Стэйт», сообщает ТАСС.
Отмечается, что 26-летний игрок не выходил на площадку с января текущего года из-за травмы четырехглавой мышцы бедра.
Поединок пройдет 14 апреля в Окленде.
Ранее сообщалось, что защитник «Вашингтон Уизардз» Джоди Микс наказан за нарушение антинаркотической программы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
По информации ESPN, Микс отстранен от участия в соревнованиях на 25 матчей. В его организме были обнаружены ипаморелин и пралморелин, которые являются гормонами роста мышечной массы.
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