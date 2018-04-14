Форвард «Сан-Антонио» Леонард пропустит начало серии НБА с «Голден Стэйт»

Баскетболист клуба НБА «Сан-Антонио» Кавай Леонард не примет участия в стартовом матче серии первого раунда плей-офф с «Голден Стэйт», сообщает ТАСС.

Отмечается, что 26-летний игрок не выходил на площадку с января текущего года из-за травмы четырехглавой мышцы бедра.

Поединок пройдет 14 апреля в Окленде.

Ранее сообщалось, что защитник «Вашингтон Уизардз» Джоди Микс наказан за нарушение антинаркотической программы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По информации ESPN, Микс отстранен от участия в соревнованиях на 25 матчей. В его организме были обнаружены ипаморелин и пралморелин, которые являются гормонами роста мышечной массы.