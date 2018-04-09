Центровой БК «Самара-2» Дмитрий Халдеев признан лучшим игроком регулярного чемпионата 

В символическую пятерку по итогам регулярного сезона помимо Дмитрия Халдеева вошли защитники Эльхан Ахмедов ("Химки-2") и Александр Платунов ("ПАРМА-2"), а также форварды Филипп Стойко ("Самара-2") и Кирилл Попов ("Локомотив-Кубань-2").
Дмитрий Халдеев и Филипп Стойко — лидеры «Самары-2», они активно привлекаются к тренировкам с основной командой БК «Самара». И уже успели дебютировать в Суперлиге. А в феврале они в составе сборной Единой молодежной лиги ВТБ сыграли в Матче молодых звезд, который прошел в Санкт-Петербурге в рамках Матча звезд Единой лиги ВТБ.
Воспитанник новокуйбышевского БК «Олимп» Дмитрий Халдеев выступает за команды БК «Самара» третий сезон. Он дважды становился призером первенства ДЮБЛ, а весной прошлого года помог «Самаре-2» выиграть бронзовые медали Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2017 г. в составе сборной России он принимал участие в чемпионате Европы U18.
Филипп Стойко играет в БК «Самара» с лета 2016 г. В прошлом сезоне он стал бронзовым призером Единой молодежной лиги ВТБ.
Сейчас Халдеев и Стойко в составе «Самары-2» готовятся к «Финалу восьми» Единой молодежной лиги ВТБ, который пройдет в Самаре с 22 по 24 апреля, сообщает официальный сайт клуба.