Центровой БК «Самара-2» Дмитрий Халдеев признан лучшим игроком регулярного чемпионата

Дмитрий Халдеев и Филипп Стойко — лидеры «Самары-2», они активно привлекаются к тренировкам с основной командой БК «Самара». И уже успели дебютировать в Суперлиге. А в феврале они в составе сборной Единой молодежной лиги ВТБ сыграли в Матче молодых звезд, который прошел в Санкт-Петербурге в рамках Матча звезд Единой лиги ВТБ.

Воспитанник новокуйбышевского БК «Олимп» Дмитрий Халдеев выступает за команды БК «Самара» третий сезон. Он дважды становился призером первенства ДЮБЛ, а весной прошлого года помог «Самаре-2» выиграть бронзовые медали Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2017 г. в составе сборной России он принимал участие в чемпионате Европы U18.

Филипп Стойко играет в БК «Самара» с лета 2016 г. В прошлом сезоне он стал бронзовым призером Единой молодежной лиги ВТБ.

Сейчас Халдеев и Стойко в составе «Самары-2» готовятся к «Финалу восьми» Единой молодежной лиги ВТБ, который пройдет в Самаре с 22 по 24 апреля, сообщает официальный сайт клуба.