«Кливленд» разгромил «Торонто»

"Кливленд Кавальерс" на домашней площадке разгромил "Торонто Рэпторс" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции со счетом 128:93. Об этом сообщает ТАСС.

Центровой в составе победителей Кевин Лав отличился 23 очками. В составе гостей самым результативным игроком стал литовский центровой Йонас Валанчюнас , набравший 18 очков.

Счет в серии стал 4-0 в пользу "Кливленда".

В финале "Кливленд Кавальерс" встретятся либо с "Филадельфией Сиксерс", либо с "Бостон Селтикс".

НБА — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 4-й матчКливленд Кавальерс (Кливленд) — Торонто Рэпторс (Торонто) — 129:93 (30:26, 33:21, 37:25, 28:21)