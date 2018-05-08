«Кливленд» разгромил «Торонто» 

"Кливленд Кавальерс" на домашней площадке разгромил "Торонто Рэпторс" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции со счетом 128:93. Об этом сообщает ТАСС.
Форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс сумел набрать 29 очков.
Центровой в составе победителей Кевин Лав отличился 23 очками. В составе гостей самым результативным игроком стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, набравший 18 очков.
Счет в серии стал 4-0 в пользу "Кливленда".
В финале "Кливленд Кавальерс" встретятся либо с "Филадельфией Сиксерс", либо с "Бостон Селтикс".
НБА — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 4-й матчКливленд Кавальерс (Кливленд) — Торонто Рэпторс (Торонто) — 129:93 (30:26, 33:21, 37:25, 28:21)