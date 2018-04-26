«Кливленд» вышел вперед в серии с «Индианой»

"Кливленд Кавальерс" на своей площадке одержал победу над "Индианой Пэйсерс" в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 98:95, сообщает ТАСС

В составе победителей лучшим стал Леброн Джеймс , на счету которого дабл-дабл из 44 очков и десяти подборов. Кроме того, Лебро за 3,3 секунды до конца матча исполнил трехочковый бросок с сиреной и принес своей команде победу.

У гостей самым результативным игроком стал форвард Домантас Сабони, в активе которого 22 очка.

Счет в серии стал 3-2 в пользу "Кливленда". Шестая встреча состоится 28 апреля в Индианаполисе.

НБА. плей-офф. 1/4 финала. Восток. 5-й матч"Кливленд Кавальерс" (Кливленд) — "Индиана Пэйсерс" (Индианаполис) — 98:95 (23:25, 26:31, 32:17, 17:22)"Кливленд Кавальерс": Джеймс — 44, Корвер — 19, Лав — 11, Кальдерон — 6, Нэнс — 5, Грин — 5, Худ — 4, Кларксон — 4, Хилл, Смит, Томпсон, Осман, Перкинс, Жижич, Уайт"Индиана Пэйсерс": Сабонис — 22, Янг — 16, Стивенсон — 12, Оладипо — 12, Богданович — 11, Тёрнер — 8, Джозеф — 6, Коллисон — 4, Букер — 4, Пойтресс, Анигбогу, Лиф, Джефферсон, Робинсон