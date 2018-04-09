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Зоран Лукич: «Нижний Новгород» показал, что умеет играть в баскетбол"
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Зоран Лукич: «Нижний Новгород» показал, что умеет играть в баскетбол" 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (90:104) отметил, что его команда на ровном месте подарила армейцам 10 очков. Специалист также добавил, что у него нет претензий к его подопечным.
— Были ошибки, и над этим надо работать, — цитирует РИА «Новости» Лукича. — В первую очередь над принятием тактических решений. Мы сами на ровном месте подарили ЦСКА порядка 10 очков. Но мы показали, что умеем играть в баскетбол. Надеюсь, что болельщики не в обиде на нас за это поражение. 104 очка пропущено — это очень много, тому есть разные причины, в которые мне не хотелось бы углубляться. Но я не могу высказать глобальных претензий своим игрокам, они боролись, были эмоции, желание. Забить ЦСКА 90 очков — это немало! Но, сожалению, не все получилось.
Все решения, которые мы договорились, Еловац делал наоборот, и я убрал его с игры, хотя это мой соотечественник. А Стребкова не было видно на фоне атлетизма нашего соперника. И неважно, что это было против ЦСКА. Мы должны быть одной командой, когда принимаем решения в любом эпизоде. Ребята должны учиться.
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