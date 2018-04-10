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На последних секундах. «Парма» проиграла одной из лучших команд страны
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На последних секундах. «Парма» проиграла одной из лучших команд страны 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
После поражения от прямого конкурента «Нижнего Новгорода» «Парма» значительно осложнила себе борьбу за выход в плей-офф. Пермяки отправились в гости к одной из лучших команд Европы, подмосковным «Химкам», во главе с российской суперзвездой Алексеем Шведом.
После первой половины «Парма» уступала 11 очков, но в последующих четвертях команде из Перми удалось достать хозяев. Концовка игры проходила на равных.
— Победа! Химки! Валидол! — радовалась после тяжелейшей игры официальная группа подмосковной команды «Вконтакте».
Лучшим по очкам стал легионер «Пармы» Фрэнк Гейнс — на его счету 27 баллов. У Коди Миллера-МакИнтайера 10 результативных передач.
Ранее мы рассказывали о том, что «Парма» проиграла «Нижнему Новгороду».
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