Леброн Джеймс установил новый рекорд

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс установил новый рекорд, сообщает «Чемпионат».

Сегодня «Кавальерс» обыграли в Нью-Йорке местных «Никс» со счетом 109:123, обеспечив себе победу в Центральном дивизионе НБА, в котором соревнуются с командами из Детройта, Индианы, Милуоки и Чикаго. За один матч до конца регулярного чемпионата клуб из Кливленда одержал 50 побед, опережая ближайшего преследователя по дивизиону, «Индиану Пэйсерс», на две победы.

Тем временем для самого Джеймса нынешняя победа в дивизионе стала 10-й подряд, что является новым рекордом НБА. Баскетболист не проигрывал дивизион с сезона 2008-2009 годов. Спортсмен назвал победу «Кливленда» в Центральном дивизионе «подвигом».

В игре с нью-йоркской командой Леброн Джеймс набрал 28 очков, а также отдал 11 передач и сделал шесть подборов.