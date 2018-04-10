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Леброн Джеймс установил новый рекорд
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Леброн Джеймс установил новый рекорд 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс установил новый рекорд, сообщает «Чемпионат».
Сегодня «Кавальерс» обыграли в Нью-Йорке местных «Никс» со счетом 109:123, обеспечив себе победу в Центральном дивизионе НБА, в котором соревнуются с командами из Детройта, Индианы, Милуоки и Чикаго. За один матч до конца регулярного чемпионата клуб из Кливленда одержал 50 побед, опережая ближайшего преследователя по дивизиону, «Индиану Пэйсерс», на две победы.
Тем временем для самого Джеймса нынешняя победа в дивизионе стала 10-й подряд, что является новым рекордом НБА. Баскетболист не проигрывал дивизион с сезона 2008-2009 годов. Спортсмен назвал победу «Кливленда» в Центральном дивизионе «подвигом».
В игре с нью-йоркской командой Леброн Джеймс набрал 28 очков, а также отдал 11 передач и сделал шесть подборов.
 Ещё 4 источника 
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