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«Сан-Антонио» обеспечил себе место в плей-офф НБА
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«Сан-Антонио» обеспечил себе место в плей-офф НБА 

SPORT24.ru 34 минуты назад
«Сан-Антонио Сперс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 98:85. По ходу встречи «короли» выигрывали с разницей в 14 очков. Самым результативным игроком в составе победителей стал Руди Гэй, набравший 18 очков. Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов.
Благодаря этой победе «Сперс» в 21-й раз подряд обеспечили себе место в плей-офф от Западной конференции. «Сакраменто» задолго до конца регулярного чемпионата потерял шансы попасть в матчи на выбывание.
В еще одной встрече «Миннесота Тимбервулвз» добыл важную для себя победу над «Мемфис Гриззлиз» — 113:94.
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