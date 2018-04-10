«Сан-Антонио» победил «Сакраменто» и вышел в плей-офф

"Сан-Антонио Сперс" на домашней площадке победил "Сакраменто Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обеспечил себе выход в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 98:85, сообщает "Советский спорт"

В составе победителей Руди Гэй отметился 18 очками. У "Сакраменто" дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов оформил Уилли Коули-Стайн.

"Сперс" вышел в плей-офф в 21-й раз подряд и повторил достижение "Портленд Трэйл Блейзерс", который участвовал в матчах на вылет с 1982 по 2003 год, и теперь делит с ним второе место в истории лиги по этому показателю. Рекордная серия (22) принадлежит "Сиракьюсу" (1949-71).

Последний раз "Сперс" не участвовали в плей-офф в сезоне-1996/97.

НБА. Регулярный чемпионат"Сан-Антонио Сперс" (Сан-Антонио) — "Сакраменто Кингз" (Сакраменто) — 98:85 (17:25, 26:25, 17:16, 38:19)

Ранее сообщалось, что "Оклахома-Сити Тандер" обеспечила себе участие в плей-офф.