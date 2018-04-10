Фотообзор тура в Единой лиге ВТБ

Миллер-Макинтайр опять чуть не сделал трипл-дабл, соперник ЦСКА набрал 90 очков в Нижнем — десятка лучших фото тура в Единой лиге.

«Зенит» в рамках матча недели принимал на своём паркете краснодарский «Локомотив». У лидера краснодарцев Дмитрия Кулагина в Питере, где он выступал в сезоне-2014/15, были персональные болельщики.

К сожалению, Дима на паркет так и не вышел, у него небольшое повреждение, и тренерский штаб краснодарцев перед важнейшими играми с «Дарушшафакой» решил его поберечь. Несмотря на то что футбольный «Зенит» в это же время принимал на домашнем стадионе «Краснодар», в «Юбилейном» тоже было достаточно зрителей.

Матч получился захватывающим, а победитель определился лишь на последней секунде. Героем встречи стал форвард сине-бело-голубых Дрю Гордон , добавивший мяч в кольцо после промаха Сергея Карасёва

«Енисей» дома встречался с «Астаной» . Красноярцы в этом сезоне выступают не так ярко, как в прошлом, но четвёртой победой всё же обзавелись. Это Сулейман Браймо , он набрал 18 очков, сделал 6 подборов и совершенно законно радуется победе.

В Казани УНИКС встречался с ВЭФом. Форвард латвийской команды Каспарс Берзиньш, которого уже успели списать со счетов как реальную силу в Единой лиге ВТБ, снова выдал шикарный матч — 29 очков и 6 подборов. Кас был неостановим, на нём нарушали правила даже в случае своевременной подстраховки.

Но казанцы всё же смогли справиться с рижанами и победили. Хоакин Колом выдал статистику 18+5+8, и это заявка на MVP месяца. Давненько испанец не становился самым полезным игроком, аж с осени.

ЦСКА пожаловал в гости в Нижний Новгород, где одноимённый клуб отчаянно борется за место в плей-офф. Красно-синие смогли увезти победу, но позволили хозяевам набрать 90 очков. После матча Димитрис Итудис сказал, что главная причина успеха кроется в том, что его команда смогла удержать Стевана Еловаца.

У одного из «армейцев» юбилей — свой 600-й матч за красно-синих провёл Виктор Хряпа . Вот это по-капитански.

В Подмосковье в гости к «Химкам» приехала «Парма» — ещё одна команда, которая по пятам следует за восьмёркой лучших клубов. Коди Миллер-Макинтайр, который в прошлом матче выдал трипл-дабл, снова был в ударе — 17 очков, 8 подборов и 10 результативных передач. Это когда-нибудь закончится?

«Химкам» было ну очень сложно против пермяков. Но Малькольм Томас выдал что-то почти идеальное — 10 из 10 с ближней и средней дистанции, 1 из 2 из-за дуги, 3 из 4 с линии штрафных, 26 очков и 8 подборов. Он стал самым полезным игроком в матче и помог жёлто-синим добыть тяжёлую домашнюю победу с разницей в три очка — 90:87.