Абросимова: поздравляю наших девочек с выбором на драфте НБА 

Генеральный менеджер сборной России Светлана Абросимова поделилась впечатлениями от драфта женской НБА.
«Поздравляю наших девочек. Выбор на драфте НБА это показатель из таланта и работы. В том числе и их детских тренеров. Они ярко сыграли на юниорском чемпионате мира, выступают в Евролиге, за сборную. У них уже есть хороший опыт. В выборе баскетболисток из Европы всегда есть риск, что она может не приехать. Поэтому впереди них, под более высокими номерами, взяли американок. Это обычная практика — американские тренеры не хотят рисковать и брать под высокими номерами тех, кто может не приехать или в любое время уехать обратно», — приводит слова Абросимовой корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.