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«Локомотив-Кубань» уступил «Дарушшафаке» в первом финальном матче Еврокубка
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«Локомотив-Кубань» уступил «Дарушшафаке» в первом финальном матче Еврокубка 

Чемпионат.com 1 час назад
Поединок прошёл в плотной борьбе, а его победитель определился лишь в овертайме
Первая четверть осталась за гостями — 15:14. Но уже в следующей десятиминутке команда Обрадовича оформила небольшой рывок, что помогло ей уйти на большой перерыв в статусе лидера — 35:31. В третьим игровом отрезке «Дарушшафака» навязала краснодарцам борьбу и на последнюю четверть команды вышли на паркет при счёте 52:49 в пользу хозяев.
В заключительные десять минут основного времени «Локо» на какой-то момент перехватил инициативу, но гости сумели отыграть пятиочковое отставание и перевели встречу в овертайм. В дополнительные пять минут им удалось дожать соперников, оформив победу со счётом 81:78. Самым результативным в составе «Локомотива» стал Дмитрий Кулагин, собравший коллекцию из 18 очков, 6 подборов и 7 передач. У «Дарушшафаки» 24 очка в активе Скотти Уилбекина. Второй поединок финальной серии состоится 13 апреля в Стамбуле.
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