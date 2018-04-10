«Локомотив-Кубань» уступил «Дарушшафаке» в первом финальном матче Еврокубка

Поединок прошёл в плотной борьбе, а его победитель определился лишь в овертайме

Первая четверть осталась за гостями — 15:14. Но уже в следующей десятиминутке команда Обрадовича оформила небольшой рывок, что помогло ей уйти на большой перерыв в статусе лидера — 35:31. В третьим игровом отрезке «Дарушшафака» навязала краснодарцам борьбу и на последнюю четверть команды вышли на паркет при счёте 52:49 в пользу хозяев.