«Филадельфия» нанесла поражение «Атланте»

«Филадельфия» нанесла поражение «Атланте» (121:113) в матче регулярного чемпионата НБА.

Таким образом, «Сиксерс» продлили свою победную серию, которая теперь составляет 15 матчей.

Самым результативным игроком в составе команды стал защитник Джей Джей Редик , набравший 28 очков. У форварда Бен Симмонса дабл-дабл (14 очков + 10 подборов).

У «Атланты» 27 очков на счету форварда Торина Принса.

«Филадельфия» закрепилась на третьем месте в Восточной конференции, а «Атланта» завершила сезон на последней позиции на Востоке.

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Филадельфия» — 113:121 (32:27, 23:34, 24:28, 34:32)