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«Филадельфия» нанесла поражение «Атланте»
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«Филадельфия» нанесла поражение «Атланте» 

Советский спорт 2 часа назад
«Филадельфия» нанесла поражение «Атланте» (121:113) в матче регулярного чемпионата НБА.
Таким образом, «Сиксерс» продлили свою победную серию, которая теперь составляет 15 матчей.
Самым результативным игроком в составе команды стал защитник Джей Джей Редик, набравший 28 очков. У форварда Бен Симмонса дабл-дабл (14 очков + 10 подборов).
У «Атланты» 27 очков на счету форварда Торина Принса.
«Филадельфия» закрепилась на третьем месте в Восточной конференции, а «Атланта» завершила сезон на последней позиции на Востоке.
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Филадельфия» — 113:121 (32:27, 23:34, 24:28, 34:32)
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