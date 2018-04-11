Гендиректор «Химок» рассказал о состоянии травмированных игроков

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о состоянии травмированных игроков перед серией плей-офф против московского ЦСКА.

"Мы очень рассчитываем на то, что в серии с ЦСКА мы сыграем оптимальным составом. Ханикатт и Андерсон уже тренируются с командой. У Робинсона и Гилла небольшие повреждения, которые не должны помешать им сыграть с армейцами", — цитирует Астахова газета «Известия»

Первый матч между ЦСКА и «Химками» пройдет 17 апреля на домашнем стадионе армейцев.

Ранее Астахов заявил, что клубу надо прибавить в защите и добавить в агрессии для победы над ЦСКА в серии плей-офф баскетбольной Евролиги.