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Гендиректор «Химок» рассказал о состоянии травмированных игроков
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Гендиректор «Химок» рассказал о состоянии травмированных игроков 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о состоянии травмированных игроков перед серией плей-офф против московского ЦСКА.
"Мы очень рассчитываем на то, что в серии с ЦСКА мы сыграем оптимальным составом. Ханикатт и Андерсон уже тренируются с командой. У Робинсона и Гилла небольшие повреждения, которые не должны помешать им сыграть с армейцами", — цитирует Астахова газета «Известия».
Первый матч между ЦСКА и «Химками» пройдет 17 апреля на домашнем стадионе армейцев.
Ранее Астахов заявил, что клубу надо прибавить в защите и добавить в агрессии для победы над ЦСКА в серии плей-офф баскетбольной Евролиги.
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